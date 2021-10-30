Умер легендарный диктор Игорь Кириллов, сообщивший в эфире о полете Юрия Гагарина

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил российский "Первый канал".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1955—1957 годах служил в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Свою телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера.

Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980 год.

В апреле 1961-го года именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы "Время".

Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, Кириллов все равно был востребован: он вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.