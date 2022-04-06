Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Лидер партии ЛДПР и один из самых известных политиков России скончался в московской больнице. Об этом в своем телеграм-канале 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал Володин.

Володин объявил о смерти Жириновского и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем 75-летний политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР сообщали, что их лидер идет на поправку.

25 марта СМИ сообщили, что Жириновский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, но тогда сообщение о его смерти опровергли.

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