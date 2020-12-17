Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он лечился от коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией. Кернес возглавлял второй по величине город Украины 10 лет. Он был известен далеко за пределами своей страны — прежде всего, благодаря слитому в сеть вирусному видео, — и оставался одним из самых популярных градоначальников страны.

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О смерти Кернеса в своем телеграм-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс. "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса, — написал он. — Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма".

Харьковский мэр не показывался на людях с августа. В середине сентября у него диагностировали коронавирусную инфекцию и тогда же госпитализировали в "Шарите". 11 декабря стало известно, что состояние Геннадия Кернеса ухудшилось.

В октябре этого года Кернес выиграл выборы мэра, физически находясь в немецкой больнице на протяжении всей избирательной кампании.

Биография Кернеса была словно соткана из противоречий и неоднозначностей. Мэра университетского центра, "первой столицы" Украины, часто попрекали уголовным прошлым и манерами, напоминавшими о "лихих 90-х". Его долго считали ярким пророссийским политиком и подозревали в организации "титушек" во время Евромайдана, но в какой-то момент он превратился в гаранта "украинскости" Харькова и сторонника президента Петра Порошенко.

Журналисты-расследователи говорили о неэффективности и коррупционной составляющей его сити-менеджмента, но он оставался непререкаемым авторитетом для большинства харьковчан, так и не заимевшим ни одного достойного соперника.

"Я был популярным человеком"

Геннадий Кернес родился в 1959 году в Харькове. После окончания школы, согласно официальной биографии, "более десяти лет трудился на государственных предприятиях города". Конкретно, сообщают местные СМИ, Кернес работал слесарем, разливальщиком молока и даже часовых дел мастером.

На закате существования Советского Союза у Кернеса появились проблемы с законом.

В разных источниках можно прочесть разные версии того, как именно будущий харьковский мэр преступал закон: то ли занимался спекуляцией, то ли "варил джинсы" в подпольных "цехах", то ли промышлял наперстничеством, то ли пробавлялся мошенничеством, то ли перепродавал краденное. Так или иначе, в начале 90-х Геннадий Кернес провел два года в СИЗО.

"Тогда таким образом формировали общее мнение среди популярных людей в городе, а я был популярным человеком, вот и оказался в местах, не столь отдаленных", — туманно рассказывал об этой странице своей биографии Кернес в интервью изданию "Гордон". И тут же добавлял: после двух лет за решеткой он был оправдан, то есть формально судимым не считался.

"Меня посадили при Советском Союзе, а вышел я в другой стране, в других реалиях. Я попал в тюрьму, когда такси стоило пять рублей. Домой, когда вышел, два года спустя, я ехал на такси за 25 карбованцев (украинское название советской валюты)", — описывал Кернес метаморфозы, произошедшие со страной за время его отсутствия.

Недоброжелатели часто напоминали Кернесу о его уголовном прошлом. В 2010 году экс-министр внутренних дел Юрий Луценко называл его "уголовным авторитетом по кличке "Гепа". Связями Кернеса с криминалитетом объясняли несколько покушений на его жизнь. Сам Кернес о том периоде своей жизни особо не распространялся и говорил, что вынес ценные уроки из своего пребывания за решеткой.

Сразу после освобождения Геннадий Кернес окунулся в бизнес: основал и возглавил ряд торговых и производственных предприятий, которые позже стали основой его бизнес-империи. Стиль ведения им бизнеса наблюдатели исчерпывающе характеризовали как жесткий и бесцеремонный.

Судя по декларациям Кернеса, он был долларовым миллионером. При этом собственного дома у него не было: харьковский мэр жил в одном из номеров принадлежащей ему гостиницы "Националь" в центре города. Кернес рассказывал журналистам, что свою зарплату мэра Харькова перечисляет детским домам и больницам.

Одним из факторов, содействующих бизнес-успехам Кернеса, СМИ называли его брак с Оксаной Гайсинской, дочерью бывшего заместителя генерального прокурора Украины. Впрочем, в одном из недавних интервью Геннадий Кернес заявил, что Гайсинская никогда не была его официальной женой.

"У тебя скучное лицо"

В политику Кернес пришел в 1998 году: тогда он стал депутатом Харьковского горсовета. В 2002-м он даже стал секретарем горсовета, однако пробыл в этом кресле всего месяц: он быстро вошел в конфронтацию с тогдашним мэром Владимиром Шумилкиным, и тот инициировал его отставку.

В 2004 году депутата горсовета Кернеса можно было увидеть на сцене харьковского Майдана с оранжевым шарфиком. Но его роман с "ющенковцами" длился недолго, а один из лидеров харьковского Майдана, местный бизнесмен Арсен Аваков, который позже сделал головокружительную политическую карьеру, стал одним из самых принципиальных политических противников Кернеса.

На местных выборах 2006 года Кернес фактически возглавил избирательный штаб кандидата в мэры Харькова от Партии регионов Михаила Добкина. Именно тогда в сеть слили видео (осторожно, нецензурная лексика), в котором Кернес "режиссирует" предвыборный ролик незадачливого кандидата колоритными репликами вроде "Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" или "Давай по новой, Миша, все *** (не получилось)".

"Я (этот ролик) знаю наизусть", — признавался позже Кернес. И с иронией отвечал критикам его разухабистой манеры общения с будущим мэром Харькова: "Так и вы сделайте такой же ролик".

Собеседники Би-би-си, близкие к харьковской городской власти, позже уверяли, что на самом деле в имиджевом плане ролик сыграл на пользу Кернесу: если до его появления у кого-то и были сомнения, кто играет ведущую роль в тандеме Кернеса и Добкина, то после публикации они рассеялись.

С другой стороны, после того, как новоизбранный президент Виктор Янукович назначил Добкина губернатором Харьковской области, внутри правящей Партии регионов, по слухам, состоялась напряженная дискуссия: стоит ли на выборах мэра университетского центра выдвигать Кернеса, матерщинника и фигуранта эпатажного ролика.

Однако Кернес все-таки стал кандидатом от партии власти и буквально выгрыз победу на выборах градоначальника у единого кандидата от оппозиции Арсена Авакова. Проигравший кандидат обвинил Кернеса в манипуляциях с голосами избирателей, однако отстоять в судах свою правоту не смог и вскоре был вынужден на полтора года уехать из страны.

"Бацилла Майдана"

Ключевым в политической и личной биографии Кернеса стал 2014 год. Поначалу он резко критиковал активистов Евромайдана, выступал на митингах противников евроинтеграции в своем городе и даже обещал мобилизовать харьковчан-противников Евромайдана, привезти их в Киев и лично стоять с ними против "каких-то пришельцев, которые будут тут вывешивать портреты Степана Бандеры".

"На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично. Мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим", — заявлял тогда Кернес. Кернеса обвиняли в финансировании "титушек", которые охотились на "евромайдановцев" не только в Харькове, но и в Киеве — сам Кернес отвергал эти обвинения.

После массовых расстрелов в центре Киева президент Виктор Янукович прилетел именно в Харьков.

Считается, что именно здесь на съезде депутатов от юго-восточных областей всех уровней 22 февраля 2014 года Янукович должен был призвать своих сторонников к непризнанию новой власти и активным действиям против нее. Но в последний момент Янукович не решился выходить на сцену съезда и направился в Донецк. А Кернес с Добкиным на автомобиле уехали в российский Белгород.

Оттуда, утверждает Михаил Добкин, Кернес улетел в Женеву, где встретился с олигархом Игорем Коломойским. Сам Кернес не рассказывал подробностей о той встрече, зато в общих чертах о ее содержании в интервью изданию "Гордон" позже поведал сам Коломойский.

"Это было не давление, а просто, скажем так, обмен мнениями… Прежде всего, [Кернеса] надо было успокоить, объяснить ему, что ничего не произойдет. Ты — избранный народом мэр, живи себе. Ты присягу давал как госчиновник? Следуй присяге, служи Украине, и я думаю, все будет в порядке", — говорил о том разговоре олигарх. Из Женевы Кернес вернулся как будто другим человеком, вспоминают работавшие в ту пору в Харькове журналисты.

"Пророссийские" политики Украины становятся прокиевскими

Весной 2014 года Харьков шатало. Как и в соседних Донецке с Луганском, здесь проходили масштабные митинги сторонников сближения с Россией. 1 марта "антимайдановцы" взяли штурмом здание облгосадминистрации и подняли над ним российский триколор. В начале апреля точно так же, как в областных центрах Донбасса, здесь провозгласили создание "народной республики". Однако "ХНР" долго не просуществовала: здание облгосадминистрации, в котором забаррикадировались инициаторы создания "республики", взял штурмом спецназ МВД.

Ключевую роль в харьковских событиях тогда отыграл глава МВД Арсен Аваков, однако, убеждены наблюдатели, немаловажным фактором гибели "ХНР" стало и невмешательство в ситуацию Кернеса: после женевской встречи с Коломойским он занял мягкую "прокиевскую" позицию и неожиданно для многих "антимайдановцев" воздержался от их поддержки.

После разгрома "ХНР" ситуация в городе, казалось, стабилизировалась. Но, как оказалось, это впечатление было обманчивым.

28 апреля 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Пуля, выпущенная до сих пор не установленным снайпером, повредила четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник харьковского мэра. Пришел в сознание он только через шесть дней в израильской клинике, куда его спешно эвакуировали. С той поры Кернес прикован к инвалидному креслу.

"Я не чувствую никакой беспомощности. Психологический барьер я давно преодолел. И я не распускал сопли и слезы, что нахожусь в таком состоянии. Главное — что я остался жив, что я могу общаться с людьми", — описывал Кернес свое самочувствие вскоре после возвращения в Харьков в интервью Би-би-си.

Сам Кернес говорил, что расследование покушения на него никак не продвигается, но неоднократно называл его заказчиком одного из самых влиятельных людей Украины, своего давнего харьковского знакомого, министра внутренних дел Арсена Авакова.

Аваков отвергал эти обвинения, а близкий к нему политик Антон Геращенко заявлял, что организатором покушения был лидер харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгений Жилин, позже эмигрировавший в Россию и погибший в перестрелке в Подмосковье в 2016 году. Бывший соратник Кернеса Михаил Добкин говорил, что покушение на мэра было связано с переделом сфер влияния представителями уголовного мира, переехавшими в Харьков после начала боевых действий в Донбассе.

"Действовал в интересах Харькова"

В 2015 году Кернес выиграл выборы мэра Харькова во второй раз, баллотируясь от партии "Возрождение", которую связывали с олигархом Игорем Коломойским. Кернес был безальтернативным фаворитом той кампании и набрал около 65% голосов в первом туре выборов.

Эти выборы стали одной из причин разлада в тандеме Кернеса с Михаилом Добкиным: последний ожидал, что популярный харьковский мэр станет одним из лиц пророссийского "Оппозиционного блока". Кернес же на тему отношений с давним коллегой говорил: "Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков".

Поскольку Кернес считался одним из самых одиозных представителей "старой власти" на местах, возбуждение против него уголовного дела по подозрению в похищениях и пытках "евромайдановцев" не выглядело неожиданным. Кернес называл это дело надуманным, но регулярно ездил на судебные заседания в Полтаву. В 2018 году суд закрыл это дело, но в январе 2020 года решение о закрытии дела было отменено.

Впрочем, судебные тяжбы не помешали Кернесу выстроить вполне конструктивные отношения с Петром Порошенко. Перед президентскими выборами в 2019 году харьковский мэр открыто поддержал тогдашнего главу государства, назвав его человеком, который находится на своем месте и похвалив инициированную им политику децентрализации.

Однако Петру Порошенко эта поддержка не помогла: выборы в Харькове "в одну калитку" выиграл Владимир Зеленский. А Кернес немедленно отрекся от альянса с уже бывшим главой государства, заявив: "На нас завели 150 уголовных дел, и если бы я тогда высказывался иначе, то значительно ухудшил бы положение города. А нам нужны были гарантии на инфраструктурные проекты, на кредит Всемирного банка, ЕБРР. Я действовал в интересах Харькова".

"На ноль умножу"

Но, похоже, это не спасло Кернеса от обиды со стороны Владимира Зеленского. О том, что между этими политиками нет любви, свидетельствовал тот факт, что новый президент даже не позвал мэра на представление харьковского губернатора Алексея Кучера. В ответ в марте этого года Кернес организовал собственный штаб для борьбы с коронавирусом и на первом же его заседании раскритиковал отсутствующего губернатора, обозвав его молью.

Именно поддерживаемый Владимиром Зеленским 35-летний Кучер, казалось, сумеет навязать Кернесу борьбу на местных выборах в октябре этого года. Молодой губернатор развил активность в соцсетях, на биллбордах называл себя "преемником Кернеса" и даже записал предвыборную рекламу, используя кадры знаменитого ролика Кернеса и Добкина от 2006 года. Но не сложилось. Кернес победил в первом туре, набрав около 60% голосов избирателей, пришедших на участки.

Секреты популярности Кернеса в городе просты. За годы его мэрства Харьков заметно похорошел. Приезжие из других городов, прежде всего из Киева, обращают внимание на чистоту и освещенность его центральных улиц, символами Харькова стали фонтаны и парки. Кернес подчеркивал, что лично принимал участие в заседаниях градостроительного совета, на которых рассматривались застройки в историческом центре города.

Стоит вспомнить и о том, что за годы руководства городом Кернес создал в Харькове абсолютно лояльное к себе медиапространство. Своих почитателей нашел и авторитарный стиль его менеджмента: мемом локального масштаба стала фраза "Сучий пес, я тебя на ноль умножу", которой мэр несколько лет назад "воспитывал" главу "Харьковгорлифта" на открытом для прессы совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

К недочетам городской власти вроде плохого состояния коммунальной инфраструктуры и медицины, чрезмерной закредитованности города или обвинений в коррупции харьковчане относились снисходительно: где, мол, сейчас нет проблем.

Последствия ранения

И все же во вполне прогнозируемой победе Геннадия Кернеса на выборах мэра Харькова было одно необыкновенное обстоятельство. Он не участвовал в собственной избирательной кампании — более того, последний раз показался на людях за два месяца до дня выборов, в конце августа этого года.

В середине сентября стало известно, что Кернес болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии, а в ночь на 17 сентября его вывезли из Харькова в специальной "ковидной капсуле" на лечение в берлинскую клинику "Шарите".

Источники в окружении мэра тогда рассказали Би-би-си, что причиной экстренной госпитализации стал не столько сам коронавирус, сколько вызванные им осложнения от ранения, полученного Кернесом в 2014 году. С тех пор достоверных данных о состоянии его здоровья долго не появлялось, а основанную на анонимных источниках информацию об инфаркте, инсульте и даже смерти харьковского городского головы несколько раз более или менее оперативно отвергали представители горсовета.

В конце сентября Кернеса выдвинула в мэры его партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков": украинское законодательство не требует личного присутствия кандидата для его регистрации.

Авторитет мэра в городе был настолько высок, что победить в первом туре выборов ему не помешало ни его физическое отсутствие в городе — его компенсировала масштабная рекламная кампания на улицах Харькова, — ни непонимание избирателями, будет ли он в состоянии управлять городом после возвращения из Берлина.

Несмотря на заявления соратников Кернеса о том, что его жизни и работоспособности ничего не угрожает, он все не возвращался. Без Кернеса начал работать новоизбранный горсовет: местный избирком принял сомнительное с точки зрения закона решение о том, что Кернес может не принимать присяги мэра, так как уже принимал ее в 2010 году.

"Не сравнивайте меня ни с нем"

"Не сравнивайте меня ни с кем, потому что моя мама на вас обидится", — отрезал Геннадий Кернес в одном из интервью в ответ на попытку поставить его жизненную философию и стиль менеджмента в какие-то рамки. И это чистая правда в том понимании, что следующий мэр Харькова наверняка будет позиционировать себя в качестве продолжателя дела своего популярного предшественника, но стать вторым Кернесом у него точно не получится.

Преемника на мэрском посту Геннадий Кернес не воспитал. Исполнять обязанности городского головы до выборов нового мэра будет 53-летний Игорь Терехов, недавно избранный секретарем горсовета. На протяжении последних десяти лет он работал заместителем и первым заместителем Кернеса, однако навыков публичного политика, необходимых для победы на выборах, у него нет.

Не исключено, что на новых выборах мэрские амбиции попробует реализовать "серебряный призер" октябрьских выборов, крупный бизнесмен и депутат Верховной рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман.

Местная пресса писала о возможном выдвижении в мэры главы Харьковской облгосадминистрации при президентстве Петра Порошенко Юлии Светличной, однако она предпочла провести в облсовет блок своего имени.

А вот партия власти готового кандидата в мэры Харькова, судя по всему, не имеет. Третье место и 7% голосов избирателей, отданных за губернатора Алексея Кучера, по всей видимости, в Киеве сочли провалом: в конце ноября президент назначил новой главой Харьковской областной администрации Айну Тымчук, в 2010-2014 гг. работавшую заместительницей Кернеса в горсовете.

Вероятнее всего, Владимир Зеленский и его "Слуга народа" на новых харьковских выборах будут играть роль статистов.