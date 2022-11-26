Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — Белта

Белорусское государственное информационное агентство Белта сообщает о скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

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Белта ссылается на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. РИА Новости также подтверждает данные о смерти Макея со сылкой на Глаза; "Несколько часов назад скоропостижно скончался, — цитирует Глаза агентство. — Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас".

О причинах смерти не сообщается.

В пятницу МИД Беларуси писал на своем сайте о встрече Макея с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. В понедельник Макей должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.

Макей родился в 1958 году, он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с августа 2012 года. До этого, с 2008 года, он руководил администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко.