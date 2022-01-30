Умер народный артист России Леонид Куравлев
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Умер актер Леонид Куравлев, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Ему было 85 лет.

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В начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке, напоминает РБК. Как сообщал его сын Василий, актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, тогда врачи стали лечить его от пневмонии.

Спустя две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных киноработ артиста — роль Шуры Балаганова в картине "Золотой теленок", Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" и сантехника Афанасия Борщова в "Афоне".

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