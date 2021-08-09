Умер один из авторов конституции РФ и правозащитник Сергей Ковалев

Российский правозащитник Сергей Ковалев умер в возрасте 91 года. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Мемориал" в Facebook, передает РБК.

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"Сегодня на рассвете на 92-м году жизни умер правозащитник Сергей Ковалев", — сообщил председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

Ковалев был российским уполномоченным по правам человека в 1994—1995 годах. Он один из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции о правах и свободах человека и гражданина.

Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда (Сумская область Украинской ССР), вскоре его семья переехала под Москву. В 1954 году он окончил биологический факультет МГУ, был заведующим отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории, работал в Институте биофизики Академии наук СССР. Получил ученую степень кандидата биологических наук.

Общественной деятельностью Ковалев начал заниматься в середине 1950-х годов. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР — первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране, в том же году ушел из МГУ.

В декабре 1974 года правозащитника арестовали по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а через год приговорили к семи годам колонии и трем годам ссылки. Отбыв срок, Ковалев поселился в Тверской области. В 1987 году он вернулся в Москву, где занимался правозащитной деятельностью в Верховном Совете РСФСР, а потом в Госдуме. С 1993 по 1996 годы Ковалев был председателем Комиссии по правам человека при президенте.

Ковалев был председателем правозащитного общества "Мемориал", при его поддержке создал миссию уполномоченного по правам человека на Северном Кавказе, которая действовала в зоне конфликта во время первой Чеченской войны. В 1995 году участвовал в освобождении заложников в Буденновске

В 2006 году Ковалев вступил в партию "Яблоко". В марте 2010-го подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти", осуждал политику России в Крыму.

Ковалев получил несколько международных и национальных премий, в том числе премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2009 году. В 2006-м был награжден орденом офицера Почетного легиона Франции.