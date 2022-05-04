Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Минске ночью 4 мая умер 87-летний Станислав Шушкевич, первый глава Республики Беларусь, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на его супругу Ирину.

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Шушкевич перенес коронавирус. В апреле его состояние ухудшилось, и он был доставлен в реанимацию. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.

Ученый-радиоэлектроник и политик Станислав Шушкевич родился в Минске 15 декабря 1934 года в семье репрессированного белорусского писателя. Политическую деятельность начал в 80-х годах, когда после аварии на Чернобыльской АЭС вошел в состав спецкомиссии для изучения последствий катастрофы. Настойчиво требовал обнародовать действительные данные о последствиях катастрофы, за что был исключен из состава комиссии.

После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент. Будучи председателем Верховного Совета Белорусии в 1991–1994 годах, в 1991 году (среди прочих участников) подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР.

Участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место после Александра Лукашенко, Вячеслава Кебича и лидера БНФ Зенона Позняка. В первом туре за него проголосовали около 10% избирателей.

Долгое время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду. Критиковал политику Александра Лукашенко.

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