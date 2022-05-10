Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, подписавший Беловежские соглашения
Foto: AFP/Scanpix

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Леонид Кравчук — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент Украины (1991—1994). С 1994-го по 2006 год был народным депутатом Верховной рады Украины.

8 декабря 1991 года от имени Украины подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Станислав Шушкевич умер на прошлой неделе — 3 мая этого года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно