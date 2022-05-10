Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, подписавший Беловежские соглашения

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

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Леонид Кравчук — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент Украины (1991—1994). С 1994-го по 2006 год был народным депутатом Верховной рады Украины.

8 декабря 1991 года от имени Украины подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Станислав Шушкевич умер на прошлой неделе — 3 мая этого года.