Умер писатель и политический деятель Эдуард Лимонов

Писатель, поэт и политический деятель Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале.

По информации Mash, в последнее время политик болел. Как отмечается, причиной смерти могли стать осложнения после перенесенных операций.

Как сообщает источник, 17 марта он "перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер".

Лимонов родился в Дзержинске в 1943 году. Писал прозу, стихи и философские эссе. Получил известность благодаря работам "Это я — Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время". С середины семидесятых годов до распада СССР находился в эмиграции в США. Вернувшись в Россию, вел политическую деятельность.