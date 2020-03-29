Умер писатель Юрий Бондарев: фронтовой лейтенант и литературный генерал

Умер Юрий Бондарев — один из самых известных и увенчанных лаврами советских писателей. 15 марта ему исполнилось 96 лет.

Жизнь Юрия Бондарева началась с фронта, который он прошел командиром артиллерийского орудия. Все его основные произведения — о войне, либо о послевоенной жизни ее участников, в которой война оставила неизгладимый след.

Летом 41-го московский старшеклассник рыл окопы под Смоленском. Через год, окончив школу, был призван в армию и направлен в офицерское училище. Прозанимался три месяца по сокращенной программе военного времени и попал под Сталинград.

В Котельниковском сражении в середине декабря 1942 года, когда группировке Эриха Манштейна оставалось всего 35 километров до соединения с окруженной армией Паулюса, лейтенант Бондарев был ранен и контужен. Впоследствии он опишет этот драматический момент войны в своей, пожалуй, самой известной книге "Горячий снег".

Участвовал в форсировании Днепра, воевал на Украине и в Польше, снова был ранен.

Хотел сделаться профессиональным военным, проучился год в артиллерийском училище, но не прошел очередной медкомиссии и тогда поступил в Литературный институт имени Горького. Руководителем его семинара был Константин Паустовский.

"Лейтенантская проза"



В 60-80-х годах прошлого века советская литература делилась на "городскую", "деревенскую" и "лейтенантскую". Последняя, как легко догадаться, повествовала о войне.

Ее корифеи — Василь Быков, Борис Васильев, Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Константин Воробьев, Вячеслав Кондратьев, Виктор Курочкин — были людьми примерно одного возраста и схожих судеб: молодые интеллигенты, попавшие на фронт младшими командирами прямо со школьной или студенческой скамьи.

Война совпала для них с взрослением и навсегда осталась главным событием и впечатлением жизни.

Их предтечами в литературе были Лев Толстой с "Севастопольскими рассказами" и старший коллега Виктор Некрасов с опубликованной в 1946 году повестью "В окопах Сталинграда". Но в целом, стоящих книг о войне в первые годы после нее выходило мало.

Расцвет советской военной прозы начался во второй половине 1950-х годов, когда политическая обстановка позволила рассказывать, если не всю, то весомую часть правды, а "лейтенанты" сформировались как личности и осмыслили пережитое.

Их повести и романы отличали простота формы, отсутствие патетики, высоких слов и красивостей, жесткий натурализм и внимание к бытовым деталям. Нехорошие люди встречаются и по нашу сторону фронта, сюжет часто строится вокруг конфликта между своими.

Эстеты говорили, что "лейтенантская проза" — просто воспоминания. Партийные критики упрекали за "дегероизацию подвига" и чрезмерное, по их мнению, внимание к мрачным и неприглядным сторонам войны. Возникло выражение "окопная правда", которую противопоставляли некой "масштабной правде".

Лауреат, делегат, депутат



Юрий Бондарев дебютировал в литературе в 1953 году, но прославился спустя четыре года романом "Батальоны просят огня". Всего, с 1957-го по 2004 год, он создал 14 романов и повестей, шесть из которых были экранизированы. Сценарии к фильмам "Батальоны просят огня" и "Горячий снег" написал сам.

В "оттепельной" дилогии "Тишина" и "Двое" отдал дань теме сталинских репрессий.

В 1972 году получил Ленинскую премию за сценарий прославившейся грандиозными батальными сценами киноэпопеи "Освобождение". Чтобы не касаться тяжелого начального периода войны, создатели 5-серийного фильма начали сразу с Курской битвы.

В 1975 и 1981 годах Бондарев опубликовал большие философские романы "Берег" и "Выбор". Некоторые критики и читатели усмотрели в них замах на новую "Войну и мир". Герои, в которых просматривается альтер эго автора, вспоминают войну, размышляют о смысле жизни, обсуждают политические и нравственные вопросы с иностранцами и соотечественниками.

Произведения Бондарева издавались огромными тиражами. К своему 60-летию в 1984 году писатель получил звезду Героя социалистического труда. Он занимал руководящие посты в Союзе писателей, был депутатом Верховного Совета РСФСР и делегатом нескольких съездов партии.

Политическая позиция



В отличие от писателей-фронтовиков Василя Быкова, Григория Бакланова и Виктора Астафьева, Юрий Бондарев не принял перемен в стране и остался верен советским ценностям. Свои взгляды он широко декларировал.

В 1988 году наделало много шума выступление Бондарева на XIX Всесоюзной партконференции, в котором он сравнил перестройку с самолетом, который летит и не знает, где сядет. Столь резко критиковать линию генерального секретаря было еще не принято.

В июне 1990 года после создания стоявшей на ортодоксальных позициях Компартии РСФСР он вошел в ее ЦК. В том же году покинул редколлегию журнала "Наш современник" в знак протеста против публикации в нем романа Александра Солженицына "Октябрь Шестнадцатого". В июле 91-го подписал "Слово к народу", известное как "духовный манифест ГКЧП".

В 1991-2013 годах Бондарев возглавлял консервативно-почвеннический Союз писателей России. В январе 92-го он во главе группы литераторов публично сжег чучело олицетворявшего в их глазах "разрушителей" Евгения Евтушенко.

В марте 1994 года Юрий Бондарев отказался принять орден Дружбы народов, которым его наградил Борис Ельцин. В 2003-м выпустил хвалебное предисловие к воспоминаниям участника августовского путча генерала Варенникова. 6 марта 2014 года подписал обращение в поддержку действий Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. В одном из последних интервью, данном в мае 2018 года изданию "Аргументы и факты", высказался за переименование Волгограда в Сталинград.