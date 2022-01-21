Поэт и переводчик Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская, передает РБК. Найман приходился ей отчимом.

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"Анатолий Найман умер сегодня ночью [21 января]", — сообщила она в Facebook, добавив, что информацию о прощании сообщит позднее.

Ранее, 18 января, Наринская сообщила, что у ее отца во время выступления с докладом о поэте Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ произошел обширный инсульт. "Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую. Но прогнозы неутешительные", — написала она.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1958 году он окончил Ленинградский технологический институт и позднее — Высшие сценарные курсы в Москве.

Он начал писать стихи с 1954 года. В конце 1950-х — начале 1960-х в Ленинграде опубликовал под псевдонимом несколько рассказов и стихотворений. С 1959 года он начал печататься как переводчик поэзии. В том же году он познакомился с Анной Ахматовой. Найман стал ее соавтором по переводам Леопарди и литературным секретарем. Позднее он написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой".

Среди наиболее значимых произведений Наймана — "Облака в конце века", "Ритм руки", "Софья". Он также переводил средневековую французскую и провансальскую поэзию. Помимо этого, он известен стихами к песням фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.

В 2006 году Найман написал книгу "Роман с "Самоваром" о русском культурном центре в США, ресторане "Русский самовар", среди создателей которого были поэт Иосиф Бродский и танцор Михаил Барышников.