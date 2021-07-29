Умер последний член ГКЧП

В возрасте 89 лет скончался последний из живых членов ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) Олег Бакланов. Об этом в среду, 28 июля, в своем телеграм-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", — написал Рогозин.

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Бакланов родился в 1932 году в Харькове, с 1983 по 1988 годы занимал пост министра общего машиностроения СССР, а позднее ракетно-космической отрасли Советского Союза и, в частности, курировал проект космической системы "Буран". Во время попытки путча 19-21 августа 1991 года входил в состав ГКЧП — самопровозглашенного органа власти, выступавшего за сохранение СССР и против политики перестройки. После поражения ГКЧП был арестован и до 26 января 1993 года содержался в следственном изоляторе "Матросская тишина". В 1994 году он, как и другие члены ГКЧП, был амнистирован.

Кто входил в состав ГКЧП

В состав ГКЧП, помимо Бакланова, входили семь человек. Главой комитета являлся вице-президент СССР Геннадий Янаев. Членами ГКЧП были премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр обороны СССР Дмитрий Язов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, председатель Комитета государственной безопасности СССР Владимир Крючков, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

В последние два десятилетия жизни Олег Бакланов был членом ряда коммунистических организаций, возглавлял "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины" и поддерживал президента Виктора Януковича в Украине, а также работал в ряде госконцернов.