Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Foto: Reuters/Scanpix

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, сообщают местные СМИ.

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Согласно данным государственного информационного агентства ОАЭ WAM, глава государства умер 13 мая после продолжительной болезни.

"Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации, миру в связи со смертью его Высочества шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ", — говорится в заявлении министерства.

Министерство также сообщает, что в стране немедленно начнется период траура сроком на 40 дней, также будут приспущены флаги. Работа в министерствах и ведомствах федерального и местного уровня, а также в частном секторе будет приостановлена на три дня.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян обнимал должность президента Объединенных Арабских Эмиратов с 3 ноября 2004 года.

Халифа ибн Заид — старший сын лидера-основателя ОАЭ Заида ибн Султана Аль Нахайяна. Будучи эмиром Абу-Даби и президентом ОАЭ, он являлся лидером страны. Однако в 2014 году Халифа ибн Заид перенес инсульт, после чего большая часть его полномочий была передана его сводному брату — наследному принцу Мохаммеду ибн Заеду Аль Нахайяну.

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