Умер президент Танзании, отрицавший наличие коронавируса в стране

Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает РБК со ссылкой на государственный телеканал TBC.

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Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом, и его госпитализировали в соседней Кении.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над Covid-19 и утверждал, что "коронавирус — это дьявол".

Власти республики в апреле 2020-го прекратили публиковать официальную статистику заболевших, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. Так, летом 2020-го политик сообщил, что бог благополучно "изгнал" коронавирус из Танзании.

Президент также не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Лечить инфекцию, помимо молитв, политик советовал домашними средствами, например, травяными ингаляциями.