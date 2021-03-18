Умер президент Танзании, отрицавший наличие коронавируса в стране
Foto: Reuters/Scanpix

Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает РБК со ссылкой на государственный телеканал TBC.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом, и его госпитализировали в соседней Кении.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над Covid-19 и утверждал, что "коронавирус — это дьявол".

Власти республики в апреле 2020-го прекратили публиковать официальную статистику заболевших, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. Так, летом 2020-го политик сообщил, что бог благополучно "изгнал" коронавирус из Танзании.

Президент также не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Лечить инфекцию, помимо молитв, политик советовал домашними средствами, например, травяными ингаляциями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

14

Source

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Hовости недвижимости

Рядным дом со вкусом в Саласпилсе: 165 000 евро
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Продают внушительный дом в Огре, на самом берегу Даугавы
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments