На 72-м году жизни умер известный политолог Глеб Павловский. Об этом газете "Ведомости" сообщил завкафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский. Смерть Павловского подтвердили в социальных сетях его друзья.

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По данным "Би-би-си", в последние месяцы он тяжело болел.

Павловский в 1990-х и 2000-х годах работал советником главы администрации президента России. В 1995 году вместе с Маратом Гельманом и Максимом Мейером они создали "Фонд эффективной политики". Фонд работал над президентской кампанией Владимира Путина в 2000 году. Позднее Павловский выступал как консультант администрации президента.

Сотрудничество Павловского с администрацией президента прекратилось после того, как он выступил резко против решения Путина баллотироваться на третий срок и и начал критиковать российскую власть.

Павловского называют одним из идеологов современного политического режима в России, так как он разрабатывал концепции "суверенной демократии" и "путинского большинства".

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года. С декабря 1985 года жил в Москве, был учредителем информационного агентства "Постфактум", занимал в 1991-1992 годах пост заместителя председателя правления издательского дома "Коммерсант".