Умер Сильвио Берлускони
Foto: AFP/Scanpix

В возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, пишет газета Corriere della sera.

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Берлускони умер в Милане в больнице Сан-Раффаэле в окружении членов своей семьи.

В начале апреля сообщалось, что у политика диагностировали лейкоз, он проходил курс химиотерапии в том же госпитале. В середине мая бывшего премьера выписали из больницы, однако в минувшую пятницу вновь госпитализировали.

Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии: в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 и 2008-2011 годах, став рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности в послевоенной истории страны. Осенью 2022 года политик был избран сенатором от провинции Ломбардия, а основанная им правая партия "Вперед, Италия!" по итогам выборов вошла в правящую коалицию.

По данным Forbes, семья Берлускони занимает шестое место в списке богатейших людей Италии, их совместное состояние оценивается в 6,9 млрд долларов (6,4 млрд евро). Основной актив бывшего премьера — холдинг Fininvest, который владеет крупнейшей в стране частной вещательной компанией Mediaset. До 2016 года Берлускони также был владельцем футбольного клуба "Милан".

На протяжении своей политической карьеры Берлускони регулярно попадал в скандалы, в отношении политика проводились многочисленные судебные расследования — в том числе о связях с мафией, финансовых махинациях, подкупе, отмывании денег, подделке документов и сексуальных связях с несовершеннолетней девушкой. В 2012 году экс-премьера приговорили к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, после апелляций и ввиду преклонного возраста осужденного наказание заменили на год общественных работ.

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