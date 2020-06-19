Умер сын Никиты Хрущева

Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей. "Сегодня в Крэнстон, Род Айленд", — сказала она. Об этом пишет РБК.

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С начала 1990-х годов Сергей Хрущев преподавал в США и постоянно проживал там.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО "Электронмаш".

В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории "холодной войны". Позже он получил вид на жительство в Соединенных Штатах.