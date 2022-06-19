Умер ветеран, выступивший потерпевшим в деле Навального

В Москве умер 95-летний ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко - по делу "о клевете" на него признали виновным российского оппозиционера Алексея Навального. В субботу, 18 июня, о смерти Артеменко сообщил его внук Игорь Колесников. Информацию подтвердила и дочь Елена Артеменко.

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"Это действительно так", - ответил Колесников, отказавшись от дальнейших комментариев. "Да, брат позвонил, я еду", - в свою очередь сообщила Артеменко. Как передал Telegram-канал "112", ветеран умер дома, в квартире на улице Молодцова.

Дело "о клевете" возбудили в отношени Навального в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Снявшихся в ролике врачей, актеров и общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветерана Артеменко, также фигурировавшего в ролике.

В суде прокуратура потребовала для Навального 950 тысяч рублей штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.

Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тысяч рублей.