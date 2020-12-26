Умерла мать Гарри Каспарова

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил о смерти своей матери Клары Каспаровой. Об этом он сообщил в Twitter.

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"С большим сожалением делюсь новостью о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал", — написал Каспаров.

Клара Каспарова умерла на 83-м году жизни. По образованию она была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике.

Федерация шахмат России (ФШР) на своем сайте выразила соболезнования Каспарову. "Она стала главным доверенным лицом Гарри, сопровождала его повсюду; помогла ему стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.

Свои соболезнования выразил и президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. "Ушла Клара Шагеновна Каспарова — удивительная, сильная женщина, всегда вызывавшая восхищение… светлая память", — написал он в Facebook.

В семь лет Гарри Каспаров потерял отца. Инженер-энергетик Ким Вайнштейн умер от лимфосаркомы. Позднее Клара Каспарова с согласия родственников сменила фамилию шахматиста с отцовской на свою.

Клара Каспарова была выпускницей Азербайджанского индустриального института в Баку, инженером по специальности "автоматика и телемеханика". Работу она начала в должности младшего научного сотрудника, позднее став заведующей отделом и ученым секретарем НИИ "Электротехпром".

В 1981 году Клара Каспарова оставила научную работу, посвятив себя шахматной карьере сына. В последние годы она жила в Москве.

Впервые Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, завоевав звание самого молодого шахматиста, когда-либо добивавшегося этого титула. На момент победы в чемпионском матче против Анатолия Карпова ему было 22 года. До 1993 года Каспаров удерживал титул чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

С 1993 года он выступал под эгидой Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). В 2000 году Каспаров проиграл матч на первенство мира Владимиру Крамнику.

В 2005 году Каспаров завершил профессиональную карьеру в шахматах, заявив, что намерен посвятить себя политической деятельности. С тех пор он участвовал в ряде оппозиционных движений, был председателем Объединенного гражданского фронта. В 2012 году Каспарова избрали в Координационный Совет российской оппозиции.

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В 2013-м шахматист покинул Россию. Сейчас он живет в США. В 2014 году он участвовал в выборах президента ФИДЕ, проиграв Кирсану Илюмжинову.