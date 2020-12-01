Умерла президент музея имени Пушкина Ирина Антонова
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Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили агентству "РИА Новости" в пресс-службе музея.

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"Ирина Александровна скончалась", — заявили в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

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