Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
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Звезда советского и российского кино актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил 1 апреля режиссер Николай Лебедев, сотрудничавший с артисткой, сообщают "Известия".

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"Это, к несчастью, произошло", — цитирует режиссера ТАСС.

Актриса несколько лет страдала от тяжелого заболевания.

Будущая актриса родилась в 1957 году в Калининграде, в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова).

В 1980-е годы была одной из самых популярных актрис советского кино. известна ролями в картинах "Экипаж", "Чародеи", "Парашютисты", "Человек с бульвара Капуцинов" и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа.

После этого занималась общественной работой, руководила службой по по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту "Пулково", занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу.

В 2016 года Яковлева заявила о том, что вернулась в профессию. В том же году на экраны вышел фильм "Экипаж", повторяющий название и основной мотив одноименного фильма 1979 года, в котором актриса вновь сыграла свою героиню Тамару — большую чиновницу в мире авиации.

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