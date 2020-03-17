Умерла Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Валентина Гагарина, вдова первого космонавта Юрия Гагарина, умерла в возрасте 84 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Источник сообщил агентству, что около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт, после чего ей провели операцию по удалению тромба.

Валентина Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Она окончила медицинское училище и в 1957 году вышла замуж за будущего первого космонавта планеты Юрия Гагарина. У них родились две дочери — Елена и Галина.

Валентина Гагарина многие годы работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами. После гибели мужа в 1968 году Гагарина почти не давала интервью и принимала участие лишь в некоторых мероприятиях, посвященных памяти космонавта.