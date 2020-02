Умышленный наезд в Фолькмарзене: 52 пострадавших, 18 из них - дети

Полиция уточнила число пострадавших и продолжает выяснять мотив водителя, который направил свой автомобиль на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене.

Полиция федеральной земли Гессен сообщила во вторник, 25 февраля, уточненные данные по жертвам умышленного наезда на карнавальное шествие, совершенного накануне в Фолькмарзене. 52 человека получили травмы разной степени тяжести, среди них - 18 детей. 17 человек во вторник уже могут покинуть больницу.

Около трех часов дня в понедельник 29-летний мужчина въехал на большой скорости в группу участников карнавального шествия. Водитель был арестован сразу на месте, а полиция начала расследование по статье о попытке предумышленного убийства.

Во вторник официальный представитель Генеральной прокуратуры Франкфурта сообщил, что в момент наезда мужчина не был пьян, был ли он под воздействием наркотиков - пока не установлено. Его мотивы также не ясны.

Следствие считает, что мужчина - гражданин Германии, родом из Фолькмарзена, - действовал намеренно. Известно также, что ранее он попадал в поле зрение полиции за оскорбления и агрессивные действия. Но у полиции, по сведениям СМИ, нет подтверждений каких-либо политических мотивов.

Глава Франкфуртской полиции Герхард Березвиль (Gerhard Bereswill) сообщил о втором задержанном - некоем человеке, который снимал наезд на видео. Неизвестно, связал ли этот второй задержанный с водителем или он был просто свидетелем. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Франкфурта заявил во вторник, что арестованный находится под следствием за "нарушение личной неприкосновенности в результате видеосъемки ".

Полиция просит всех свидетелей, которые фотографировали или снимали на видео процессию, поделиться своими съемками для установления полной картины случившегося.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp

#Germany #Volkmarsen

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs