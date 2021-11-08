UNESCO: девять из 10 убийств журналистов остаются нераскрытыми

Девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми, свидетельствует доклад UNESCO о тенденциях в области безопасности журналистов, который был опубликован в честь Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

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Как агентству LETA сообщила консультант по коммуникациям Национальной комиссии Латвии по делам UNESCO Кития Балцаре, данные показывают, что за последние пять лет преступления против журналистов сократились, однако по-прежнему очень высок уровень безнаказанности за совершенные против представителей этой профессии преступления. Например, 87% преступлений в отношении журналистов остаются нераскрытыми. Продолжает расти количество задержаний журналистов и другие формы нападок на них. В свою очередь с начала 2020 года пандемия Covid-19 обострила связанные с безопасностью журналистов проблемы.

В период с 2016 по 2020 год наибольшее количество убийств журналистов произошло в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна, а также в странах Азии и регионе Тихого океана - 123 случая в каждой из упомянутых территорий. Далее следует Арабский регион с 90 убийствами. Среди стран мира больше всего убийств журналистов зарегистрировано в Мексике (61) и Афганистане (51).

Балцаре пояснила, что исследование показывает следующую закономерность: в странах, где высокий уровень убийств журналистов, также наблюдается высокий уровень нераскрытых дел, что способствует непрерывному циклу насилия. С 2006 года, когда UNESCO начал систематический мониторинг убийств журналистов и безнаказанность преступников, по 31 декабря 2020 года были убиты 1229 журналистов, только 13% этих дел полностью раскрыты.

Также сообщается, что 61% из совершенных в 2020 году убийств были зарегистрированы за пределами конфликтных зон. Кроме того в последние годы растет уровень насилия по отношению к журналистам в интернете, особенно против женщин. Согласно данным исследования, каждая седьмая из 10 опрошенных журналисток сталкивалась с насилием по отношению к себе в интернете.

В исследовании говорится, что пандемия оказала отрицательное влияние на зарплаты и трудовые возможности в сфере масс-медиа. В свою очередь те, кто может продолжать работу, сталкиваются с угрозами заболеть Covid-19. На некоторых журналистов даже нападали противники вакцинации.

Пандемия также способствовала ограничению свободы слова в законодательстве и политике, в том числе в качестве предлога для задержания журналистов за отражение в своих материалах действий правительства по предотвращению кризиса, трактуя эту информацию как распространение дезинформации, добавила Балцере.

Количество задержаний журналистов продолжает расти. Государственные учреждения в основном оправдывают аресты и задержания, выдвигая обвинения в антигосударственной деятельности, в том числе в терроризме, шпионаже и заговоре. Непропорционально строгие законы о клевете и дезинформации послужили основанием для тюремного заключения представителей СМИ. В 2020 году в тюрьму попали 274 журналиста - это самый высокий показатель с 1992 года. 67% из заключенных представителей СМИ были задержаны на основании обвинений в антигосударственной деятельности.

Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов отмечается с 2014 года после убийства двух французских журналистов в Мали 2 ноября 2013 года. День призывает государства делать все возможное для предотвращения насилия в отношении журналистов и представителей СМИ, и привлекать к ответственности за совершенные против них преступления.