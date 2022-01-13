"Уникальная находка". В Англии нашли фигурку римской эпохи возрастом 2000 лет
Foto: Кадр из видео YouTube

В Англии нашли хорошо сохранившуюся деревянную фигурку, относящуюся к римским временам. Об этом сообщает пресс-служба организации, занимающейся строительством дороги High Speed 2.

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Фигурку нашли в заболоченной канаве в Бакингемшире при строительстве дороги. Первоначально ее приняли за кусок полуразложившегося дерева, но при ближайшем рассмотрении оказалось, оно имеет форму человека, одетого в тунику до колен. На голове у человека либо какой-то головной убор, либо сложная прическа.

Фигурка достигает высоты 67 сантиметров и ширины 18, у нее отсутствует часть ног и рук. Археологи утверждают, что от разложения ее сохранили бескислородные условия, благодаря которым она пролежала около двух тысяч лет.

"Это действительно уникальная находка, — рассказал Джим Уильямс из фонда Historic England. — Качество резьбы весьма изысканное, а фигурка тем более примечательная, что органические предметы той эпохи редко доходят до наших дней". Чтобы установить точный возраст находки, ученые планируют провести радиоуглеродный анализ.

Точное назначение фигурки неизвестно, согласно одной из версий — это подношение богам. Более точно это станет известно после того, как находку изучат археологи из Йоркского университета.

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