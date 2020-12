Ураган "Белла" с ветрами больше 100 км/ч обрушился на Великобританию и Францию

Ураган "Белла", обрушившийся на побережья ряда европейских стран, привел к перебоям в электроснабжении. Так, в воскресенье, 27 декабря, в северных регионах Франции около 12 000 домохозяйств остались без электричества. Специалисты компании-поставщика Enedis работают над устранением проблемы.

В Уэльсе аналогичная участь из-за непогоды постигла свыше 30 000 домов. К моменту публикации электроснабжение удалось восстановить почти в 29 000 пострадавших домохозяйств, отметила компания Western Power Distribution.

Storm Bella — we are currently working under normal conditions. Poor weather is still forecast and we are continuing to monitor the weather closely and we are ready for any impact on the electricity network. Find out more : https://t.co/cWVZjPCk0d pic.twitter.com/nJUD9T4aBZ