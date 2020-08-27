Ураган "Лаура". Луизиана готовится к океанской волне высотой в шесть метров

Зародившийся над Карибским морем ураган "Лаура" в четверг утром обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана.

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Он обещает стать одним из самых разрушительных, уступая в новейшей истории лишь "Катрине", в 2005 году унесшей жизни 1833 человек в Нью-Орлеане.

В городе Кэмерон ветер в четверг дул со скоростью 240 км/ч. "Лаура" лишь немного не дотягивает до высшей пятой категории, к которой относилась "Катрина" — 254 км/ч.

Как предупреждал накануне Национальный центр США по слежению за ураганами, главную опасность представляет даже не ветер, а нагонная океанская волна высотой от трех до шести метров, способная вызвать смертельно опасные наводнения на 60-70 км вглубь материка.

"Трудно представить себе наступающую на берег волну высотой в два этажа, но именно это должно случиться", — заявил на пресс-конференции метеоролог Бенджамин Шотт.

Подверженная наводнению территория простирается от Галвестона до Нью-Орлеана, охватывая юго-восточный Техас, почти всю Луизиану и юго-западную часть штата Миссисипи. Ожидаются также возникновение торнадо и выпадение до 250 мм осадков.

В зоне на пути следования урагана живет около четырех миллионов человек. Шерифы, полиция и прочие власти утверждают, что большинство из них эвакуировались. Спасательно-поисковые работы начнутся через несколько часов.

Пострадали Карибы

С воскресенья по среду "Лаура" и возникший чуть раньше ураган "Марко" привели к гибели 24 человек на островах Карибского моря, в том числе двух детей на Гаити.

На Кубе и в Доминиканской Республике проводилась массовая эвакуация. С Ямайки поступили сообщения о затопленных дорогах и оползнях.

Ожидалось, что два урагана примерно одинаковой силы ударят по Луизиане и Техасу с интервалом в двое суток, что также стало бы беспрецедентным событием.

Но "Марко", достигший американского побережья в понедельник, к этому моменту ослабел до обычного тропического шторма.

"Лаура" же, напротив, в среду лишь усилилась.

Чрезвычайное положение



Президент Дональд Трамп во вторник ввел чрезвычайное положение в Луизиане, Техасе и Пуэрто-Рико, что позволит федеральному правительству оказывать им финансовую помощь, и призвал жителей прислушаться к рекомендациям местных властей.

В среду Национальный центр по слежению за ураганами в серии твитов предупредил граждан о высокой степени риска, возможном разрушении даже крепких домов, падении деревьев и отключении воды и электричества на несколько дней или даже недель.

Утром в четверг центр выпустил призыв: "Все в укрытие!"

Эвакуация затруднялась пандемией Covid-19. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал всех, кто может, уезжать самостоятельно и селиться в отелях и мотелях, чтобы снизить нагрузку на центры временного проживания и избежать скученности.

Распоряжения эвакуироваться были направлены 420 тысячам человек в Техасе и 200 тысячам в Луизиане.

"Смертные медальоны" и водка



Шериф городка Вермильон-Пэриш в Луизиане выпустил инструкцию для решивших не уезжать: положить записку со своими персональными данными и контактами в водонепроницаемый пакет и всегда держать его в кармане.

Персонал с 310 нефтяных вышек и платформ в Мексиканском заливе вывезен на материк, добыча нефти приостановлена.

54-тысячный Порт-Артур на побережье Техаса с крупным нефтеперерабатывающим заводом превратился в город-призрак, передает корреспондент агентства Рейтер.

Там работали лишь несколько бензоколонок и один магазин по продаже алкоголя. "В такое время людям нужна водка, так что я решил остаться", — сказал хозяин журналисту.