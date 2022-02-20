Ураган Юнис убил в Европе 16 человек
Foto: LETA

По меньшей мере 16 человек погибли в нескольких странах Европы, по которым в последние два дня прошел ураган Юнис.

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В Нидерландах погибли четыре человека, в Польше — тоже четыре, в Британии — три, в Германии и Бельгии — по два, в Ирландии — один человек.

Кроме того, многие получили травмы, в частности, в автомобильных авариях, случившихся из-за бури. В северной Франции, например, таких набралось 30 человек.

По официальной классификации метеорологов Юнис попала (это женское имя) в категорию штормов, а не ураганов, но, как ее ни называй, она оказалась одним из самых мощных стихийных бедствий такого рода в Европе за последние тридцать лет.

В пятницу местами были зафиксированы порывы ветра скоростью более 200 километров в час.

Без электричества временно оказались миллионы домов, во многих регионах остановились поезда и прочий общественный транспорт, аэропорты в зоне бедствия отменили сотни авиарейсов.

Железные дороги Германии, Deutsche Bahn, объявил, что Юнис повредила электросети и сигналы на 1000 километров путей.

В Польше, на северо-западе страны, в субботу без света оставались еще около миллиона домохозяйств.

Голландская береговая охрана ищет в Северном море 26 пустых контейнеров — их смыло возле голландского и немецкого берега с контейнеровоза, который шел в Германию. В поисках задействованы вертолеты и буксиры, о контейнерах в море предупреждены и суда, которые находятся в этом районе.

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