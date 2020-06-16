Урал: священник, отрицающий коронавирус, захватил монастырь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, сообщает издание 66.ru. Он сверг настоятельницу и выставил в качестве охраны казаков.

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На территорию монастыря пускают только паломников. Когда журналисты не подчинились требованию покинуть территорию, их окружали крепкие мужчины и вынудили уехать. В монастырь не могут попасть и представители Екатеринбургской епархии. Среди охраны монастыря были замечены казаки.

В монастыре находятся монахини, дети, старики и верующие.

Ранее священника Сергия отстранили от исполнения обязанностей и совершаемые им Таинства были объявлены незаконными и недействительными - священник ослушался патриарха Кирилла. Он считает, что коронавирус не существует, а патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора. Схиигумен в своих видеопроповедях призывал священников отказаться от дезинфекции, а верующих - от самоизоляции.

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