Министерство культуры РФ решило не продлевать контракт с искусствоведом Зельфирой Трегуловой, возглавлявшей Третьяковку с февраля 2015 года. Как пишет государственное агентство РИА "Новости", один из крупнейших художественных музеев Европы возглавит Елена Проничева, дочь бывшего замглавы ФСБ России.
"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на художественного обозревателя газеты "Коммерсант" Киру Долинину пишет, что непродление контракта с Трегуловой было ожидаемым, поскольку занятая ею конформистская позиция "как бы не сказать лишнего" не могла гарантировать продолжение работы во главе галереи.
"Московская биеннале, в которой планировались вещи "художников Донбасса" с одной стороны, а с другой — вещи, в которых был украинский флаг. Сергей Бугаев-Африка делал свой проект про "падшую Европу" и снос советских памятников, но были и художники, которые стояли совсем на обратной позиции политической. Выставка эта не состоялась. Не состоялась она довольно громко", — приводит примеры Долинина.
"Человека все равно снимут с его высокой должности, потому что он все равно не вписывается. Он сделал три решительных шага вперед и пять шагов назад. Это конформизм. К сожалению, Третьяковка сплясала этот танец за последние 11 месяцев", — объясняет случившееся обозревательница.
Новая руководительница Третьяковки Елена Проничева с 2020 года возглавляла Политехнический музей в Москве, а ранее работала в Еврейском музее и центре толерантности. В прошлом году президент РФ Владимир Путин включил ее в состав совета по науке и образованию. Новая руководительница Третьяковки — дочь Владимира Проничева, который занимал несколько высоких постов в ФСБ, в том числе был заместителем руководителя ведомства.
Как в конце января писало издание The Moscow Times, министерство культуры РФ потребовало, чтобы Третьяковская галерея привела содержание выставок "в соответствие с духовно-нравственными ценностями". Поводом для направления такого требования стало получение жалобы от посетителя музея, в которой говорилось о "глубоком пессимизме, ощущении пустоты и беспросветности" от осмотра экспозиции.