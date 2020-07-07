Ущерб от разлива топлива в Норильске — $2 млрд. Акции "Норникеля" обвалились

С момента разлива топлива в Норильске прошел месяц. На ликвидацию последствий аварии уйдут годы. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей (примерно 1,8 млрд евро).

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6 июля Росприроднадзор сообщил, что в результате разлива топлива в Норильске на предприятии "Норникеля" природе был нанесен ущерб в размере почти 148 млрд рублей (2 млрд долларов). Ведомство направило "Норильско-Таймырской энергетической компании" (АО "НТЭК") требования о добровольном возмещении ущерба, говорится в сообщении ведомства.

Акции "Норникеля" на торгах 6 июля упали на 6% до 17,9 тыс. рублей. В этот же день "Норникель" опубликовал очередной отчет о ликвидации последствий аварии. Об оценке ущерба в нем не упоминается. Би-би-си направила запрос в пресс-службу "Норникеля" и ожидает ответа.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин заявлял, что на ликвидацию последствий аварии придется потратить "10 миллиардов [рублей] и более".

3 июля Росприроднадзор опубликовал результаты внеплановой проверки АО "НТЭК". Ведомство установило, что компания нарушила природоохранное законодательство, а также предоставила недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду.

"Кроме того, АО "НТЭК" не обеспечило содержание в исправном состоянии технологического оборудования, заблаговременное проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов," — говорится в отчете.

Русская служба Би-би-си собрала главное, что на сегодняшний день известно о ЧП, которое экологи называют крупнейшей экологической катастрофой в Заполярье.

Что случилось в Норильске и на предприятиях "Норникеля"

29 мая в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 вытекло около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар потушили за два часа, никто не пострадал, однако разлившиеся горюче-смазочные материалы попали в местные реки Амбарная и Далдыкан, а также в их притоки.

Вскоре после этого в СМИ и соцсетях появились фотографии рек, вода в которых окрасилась в лилово-красный цвет. Впоследствии в дело вмешался даже президент Владимир Путин, который провел онлайн-совещание по утечке.

Но это был не единственный инцидент, связанный с "Норникелем". Через месяц — 28 июня — в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундру из хвостохранилища в районе обогатительной фабрики. Хвостохранилища — это специальные сооружения для хранения токсичных, радиоактивных и других видов отходов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, в тундру из хвостохранилища было сброшено 5-6 тыс. кубометров неизвестной жидкости.

За день до этого загорелась кровля подстанции НТЭК, контрольным пакетом которой владеет "Норникель". В результате инцидента жители Норильска и обсерватор для приезжих на день остались без электричества.

Что происходит на месте разлива сейчас?

В работах по ликвидации последствий ЧП в Норильске были задействованы сотрудники "Норникеля", МЧС, "Транснефти" и "Газпромнефти". 30 июня операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко сообщил, что за месяц специалистам удалось собрать более 90% разлитого топлива.

По информации "Норникеля", топливно-водяную смесь с поверхности реки Амбарной собирают в резервуары, а затем отводят по временному трубопроводу на специальную технологическую площадку. Работы планируется завершить к началу сентября.

Кроме того, береговую линию обрабатывают сорбентами (впитывающими веществами), а на реках в районе Норильска устанавливают так называемые боновые (плавучие) заграждения, которые сдерживают дальнейший разлив нефти по водной поверхности.

Споры по поводу масштаба ЧП и его возможных последствий продолжаются до сих пор. В "Норникеле" сообщают, что намерены к августу дать оценку влияния разлива топлива на окружающую среду.

Предварительные оценки экологов и чиновников пока довольно пессимистичны.

По прогнозу координатора проектов по климату и энергетике Greenpeace Василия Яблокова, устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске займет более десяти лет, но экосистема за этот срок вряд ли сможет восстановиться. 29 июня проектный директор Greenpeace Владимир Чупров назвал невозможной полную ликвидацию последствий аварии — по его словам, в конечном итоге речь может идти "только о самовосстановлении окружающей среды".

В Росрыболовстве в начале июня заявили, что масштабы катастрофы недооцениваются, и спрогнозировали, что восстановление экологического баланса пострадавшей в результате аварии водной системы займет десятки лет.

Урон может коснуться и других, смежных сфер. Так, в конце июня директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев заявил, что северные олени, пасущиеся в районе разлива топлива под Норильском, могут быть отравлены нефтепродуктами.

28 июня Комиссия по недопущению дальнейшей деградации экосистем Красноярского края на базе минприроды признала, что нефтепродукты попали не только в реки Далдыкан и Амбарную, но и в акваторию Карского моря, что усугубляет размеры экологической катастрофы.

Чтобы попытаться оценить масштаб трагедии, в конце июня в Норильск приехали журналисты "Новой газеты" и депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин. Журналисты передали Митрохину пробы воды и грунта, взятые экологами на месте разлива топлива. Планировалось, что он отправит их на независимую экспертизу. Однако в аэропорту Норильска все пробы у депутата отобрали.

Сам Митрохин позднее рассказал, что сотрудники аэропорта ссылались на якобы введенный "Норникелем" запрет вывозить из города какие-либо пробы. "Запрет" распространялся и на территорию городского аэропорта, который, как оказалось, тоже принадлежит предприятию, отмечал Митрохин.

Кого винят в катастрофе?

3 июня генпрокуратура возбудила первые уголовные дела и задержала начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Через несколько дней ему было предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ — "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

10 июня были задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В "Норильском никеле" назвали задержание сотрудников предприятия неоправданно жесткой мерой.

На следующий день СКР завел дело на мэра Норильска Рината Ахметчина по статье о халатности. Следователи пришли к выводу, что градоначальник не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска и не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления.

Еще одной фигуранткой дела о халатности стала сотрудница отдела Ростехнадзора в Норильске Елена Новожилова: по данным следствия, она не проверила резервуар на ТЭЦ-3, из которого произошла утечка. В тот же день было возбуждено дело из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку около Норильска, который произошел еще в 2017–2019 годах.

Недовольство действиями местных властей и топ-менеджмента "Норникеля" выражал и Владимир Путин. 3 июня в ходе видеоконференции он строго отчитал красноярского губернатора Александра Усса и руководителя дочерней компании "Норникеля" Сергея Липина.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" — спрашивал Путин участников совещания.

Главу "Норникеля" Владимира Потанина Путин так строго отчитывать не стал, однако в разговоре с ним отметил, что если бы аварийный резервуар с топливом вовремя поменяли, то миллиардных убытков удалось бы избежать.

"Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо. Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании", — говорил Путин.

В пресс-службе Ростехнадзора 5 июня сообщили, что аварийный топливный резервуар на ТЭЦ-3 находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании, и это исключало возможность его проверки. Судя по конкурсу на сайте госзакупок, ремонт резервуара должен был начаться как раз в июне 2020 года. Судя по информации на том же сайте, в 2019 году по крайней мере один конкурс на ремонт защитных сооружений (обваловки) аварийного резервуара №5 ТЭЦ-3 был признан несостоявшимся.

Почему произошла авария и возможны ли новые?

"Норникель" сразу после аварии называл причиной разлива топлива таяние вечной мерзлоты.

"Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", — сказал Сергей Дяченко в начале июня.

Он исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром.

Тем не менее 9 июня Росприроднадзор приостановил эксплуатацию всех резервуаров АО "Норильско-Таймырской энергетической компании", которой принадлежит аварийная ТЭЦ-3. В эксплуатации находятся еще три таких резервуара.

В то же время экологические организации, такие как Greenpeace и WWF, обвинили компанию в том, что деградация вечной мерзлоты якобы стала лишь прикрытием для компании, а "настоящей" причиной был недостаток менеджмента.

Так, в комментарии для Би-би-си руководитель программы по экологической ответственности бизнеса компании WWF Алексей Книжников возлагал вину экологическую катастрофу на менеджмент "Норникеля".

Книжников считает, что разрушение резервуара связано с неправильной эксплуатацией и несоблюдением ключевых мер безопасности таких резервуаров.

К официальной причине, которую назвал "Норникель", Книжников отнесся скептически: "Тема климатических изменений действительно активно обсуждается. Компания сделала попытку прикрыться именно этим фактом. Если говорить о влиянии состояния вечной мерзлоты на надежность тех или иных объектов, то она может снизиться или привести к разрушению объекта в случае, опять же, если нарушаются правила эксплуатации".

"Норникель" признавал, что до аварии на ТЭЦ-3 не осуществлял мониторинг состояния вечной мерзлоты в Норильске. Об этом в ходе телефонной конференции заявил операционный директор компании Сергей Дяченко (его цитировал "Коммерсант").

По словам Дяченко, после аварии компания планирует установить систему мониторинга под всеми объектами в Норильске.

Случались ли масштабные экологические катастрофы в Арктике ранее и как их ликвидировали?

Утечку топлива под Норильском сравнивают с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году. Тогда в море вылилось около 35 тыс. тонн нефти.

Ущерб от той аварии можно оценивать по размерам судебных исков, которые были поданы к компании Exxon. К 2010 году Exxon потратила миллиарды долларов на очистку территории и урегулирование судебных претензий. По решениям суда компания должна была заплатить 5 миллиардов долларов за ущерб. После многих лет разбирательств сумма была снижена до 500 млн долларов.

Вскоре крупный разлив топлива произошел и в русской Арктике. В 1994 году в республике Коми из нефтепровода компании "Коминефть" вылилось 94 тыс. тонн сырой нефти (оценка ТАСС со ссылкой на МЧС России).

Загрязненная территория включала в себя восемь населенных пунктов и достигла 270 гектаров. По реке Печоре нефть дошла до Баренцева моря, нефтяное пятно растянулось на 18 км.

Как рассказывал в интервью порталу 7х7 министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин, ликвидировать аварию тогда начинала компания Hartec Limited на средства кредита Всемирного банка, который Российская Федерация получила при условии, что на ликвидации аварии будут работать западные компании.

В 1994 году путем выделения госпакетов акций "Коминефть", Ухтинского НПЗ и "Коминефтепродукта" была образована компания "Коми ТЭК", которая в 1999 году вошла в группу "Лукойл".

"Лукойл" взял на себя обязательства по ликвидации последствий разлива. По данным компании, он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая экологическая катастрофа на суше. Только в начале 2000-х годов с территории Усинского района сняли статус зоны экологического бедствия.

Однако последствия аварии в Коми плохо изучены, в отличие от аварии в Мексиканском заливе. Взрыв на плавучей буровой нефтяной установке в заливе произошел в 2010 году, в воду попали 5 млн баррелей нефти. Как отмечает эколог Георгий Каваносян, после взрыва на платформе компания BP, которой она принадлежала, начала вкладывать большие средства в научные исследования.

Данные, основанные на исследованиях местности после взрыва на нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в США, говорят о том, что влияние на биосферу может быть не только краткосрочным — непосредственно от пленки на воде — так и долгосрочным, поясняет Каваносян. Исследования показывают, что растворенные углеводороды попадают в эмбрионы, в личинки, в икру, а это приводит и к изменению генома.

"Те исследования, которые мне удалось прочитать по Мексиканскому заливу, говорят, что у сельди, которая там была, до 32% мутации у новых поколений. То есть воздействие может быть длительным — это и в первый год, когда рыба и птицы умирают от гипоксии, и в последующие десятилетия, когда происходят мутации, и так далее", — говорит Каваносян.

По словам эколога, почвы в береговой зоне полностью восстанавливаются примерно через 30 лет, около 10 — 12 лет восстанавливается качество воды.

При этом в Арктике небольшое биологическое разнообразие, поэтому урон может быть безвозвратным.

Может ли авария в Норильске повлиять на деятельность других промышленных компаний, ведущих работу в Арктике?

В ближайшие месяцы все промышленные объекты арктической зоны, скорее всего, ожидает череда строгих проверок. Всего через несколько дней после разлива топлива, 4 июня, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в арктической зоне России для профилактики и предупреждения подобных ЧП.

19 июня на совещании у Путина глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в общей сложности будет проверено 426 объектов в Арктике. Эту цифру подтвердил и замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, который уточнил, что проверки планируется завершить до конца текущего года.

Предприятиям вскоре придется привыкать и к обновленной законодательной базе. 30 июня правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает нефтедобывающие компании иметь финансовое обеспечение для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, компания должна иметь возможность в полном объеме возместить вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан.

"Норникель" уже принял решение учредить должность старшего вице-президента по вопросам экологии и защиты окружающей среды. "Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем", — заявил глава совета директоров корпорации Гарет Пенни.

Опрошенные Би-би-си эксперты полагают, что "Норникель" достаточно быстро сможет решить все возникшие проблемы и восстановить свой производственный процесс.

"Производство — это последнее, что может быть затронуто последствиями аварии. У компании есть обещания перед инвесторами по объемам производства, и от них напрямую зависят финансовые результаты. Эта авария выльется в разовые расходы на устранение последствий и на проверки активов", — отмечает старший аналитик инвестиционной компании "Атон" Андрей Лобазов.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов также считает, что даже если на "Норникель" наложат штраф в несколько миллиардов рублей, это будет вполне подъемная сумма для компании.

"Не надо забывать, что "Норникель" остается крупнейшим инвестором в экологические проекты в России. И тот факт, что компания самостоятельно пошла на ликвидацию последствий разлива и понесла уже довольно большие издержки — я думаю, что это все будет учтено при подготовке суммы штрафа", — рассуждает эксперт.

Что касается работы других промышленных компаний в Арктике, то ужесточившиеся требования и проверки могут затруднить их работу, однако о массовом закрытии и уходе промышленников из региона речь, скорее всего, не идет, говорит Худалов.

"Я думаю, здесь будет взвешенный подход. Ужесточение [правил работы компаний], конечно, последует, но оно должно последовать постепенными шагами, чтобы ни в коем случае не разрушить ту хрупкую бизнес-систему, которая существует на российском Севере", — считает он.

WWF в своем открытом письме Владимиру Потанину призывал включить в среднесрочную бизнес-стратегию компании задачу по полному прекращению использования нефтяного топлива для энергетики и транспорта.

Однако дизельное топливо, которое находилось на ТЭЦ-3, по всей видимости, было не основным, а резервным. По данным сайта Единой энергосети России, основное топливо ТЭЦ-3 — природный газ, резервное — дизельное топливо.

По российским техническим нормам даже станция, которая работает на газе из трубопровода, должна постоянно хранить на своей территории запас резервного топлива на случай перебоев с поставками газа. Объем резерва определяется приказом министерства энергетики от 2013 года — это может быть объем топлива, необходимый для работы на срок до 28 дней.

По словам Максима Худалова, на сегодняшний день все компании в Арктике используют резервные дизельные генераторы, и это нормальная практика.

"Для бесперебойной работы любой энергосистемы всегда надо иметь дизельный генератор. Мы помним аварию на АЭС "Фукусима", которая погибла, потому что не сработали дизельные генераторы. Иных способов обеспечения резервного питания не существует", — говорит он.