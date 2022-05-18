Установлена личность российского военного, насиловавшего женщин в Украине

В изнасиловании украинок подозревается 20-летний радиотелефонист Булат Фассахов. Он нападал на женщин вместе с сослуживцем в селе Броварского района, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова .

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Личность подозреваемого установили Киевская областная прокуратура и сотрудники СБУ. Речь идет о преступлениях, совершенных в Киевской области в период оккупации региона в марте 2022 года.

В совершении военных преступлений подозревается 20-летний Булат Фассахов, радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года Фассахов вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района и закрыли в подвале всю семью, кроме одной женщины. Военный изнасиловал ее, угрожая потерпевшей оружием и расправой над близкими.

Через несколько дней Фассахов совершил аналогичное преступление. В этот раз он вместе с тремя сослуживцами вошли в другой дом в селе. Жильцов вывели на улицу, а внутри оставили женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая ей смертью, сообщает Focus.ua.

Установление личностей остальных причастных к преступлению продолжается. Фассахову заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

По информации СБУ, на данный момент установлено 1140 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.