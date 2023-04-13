Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США Джек Тейшейра

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил, что по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона арестован 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра.

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"Сегодня во второй половине дня агенты ФБР арестовали Тейшейру без каких-либо препятствий", — заявил Гарленд. По его словам, Тейшейра подозревается в "несанкционированном выносе, владении и распространении" засекреченной информации в области обороны. До этого официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил на пресс-конференции, что утечка была "преднамеренным уголовным преступлением".

Ранее американские СМИ опубликовали расследования, в которых описываются новые подробности утечки большого количества документов Пентагона о войне в Украине и других международных делах. В среду вечером Washington Post сообщила, что секретными файлами делился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы. А в четверг New York Times заявила, что ее журналистам удалось найти имя и должность этого человека.

В публикации Washington Post говорится, что этот человек предоставлял секретную информацию небольшой группе единомышленников, которые разделяют его "любовь к оружию, военному снаряжению и Богу" на популярной у геймеров платформе Discord.

Скриншоты самих документов, которые с тех пор опубликованы на нескольких чатах Discord, были проверены Би-би-си.

Как пишет NYT, Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой — в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.

NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.

Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки. Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.

В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.

"Мы не знаем, кто именно несет ответственность"

При том, что имя предполагаемого виновника утечки появилось в прессе в четверг, накануне представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби заявил Би-би-си, что власти пока не знают имени подозреваемого.

"Это была целая серия опасных утечек. Мы не знаем, кто именно несет за них ответственность, мы не знаем, почему это было сделано. Но мы пытаемся оценить, какими последствиями это грозит национальной безопасности, и уголовное расследование идет прямо сейчас, — сказал он в среду. — Мы хотим докопаться до сути, мы хотим выяснить, кто это сделал и почему".

"Вашингтон активно обменивался информацией со своими союзниками, чтобы ответить на возникшие у них вопросы и показать, насколько серьезно мы к этому относимся", — добавил он.

Кирби также сказал, что, хотя подлинность некоторых документов еще предстоит установить, очевидно, что они поступили из различных разведывательных источников, которыми пользуется правительство.

Что еще известно из документов: данные о потерях России

Тем временем журналисты продолжают обсуждать информацию, попавшую в интернет. В числе прочего из файлов стало известно о подсчетах ФСБ, согласно которым фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам человек.

По данным, которые содержатся в документах, ФСБ упрекает Министерство обороны России в том, что оно не учитывает убитых и раненых среди военнослужащих Росгвардии, наемников ЧВК "Вагнер" и чеченских бойцов Рамзана Кадырова.

Такие разногласия свидетельствуют о том, что ФСБ подвергает сомнению подсчет потерь российской армии Министерством обороны РФ, сказано в материалах.

Ранее из попавших в сеть секретных американских документов стало известно, что США оценивают военные потери России в 189,5 тыс. — 223 тыс. человек (при числе убитых от 35,5 тыс. до 43 тыс.)

Последний раз Россия обнародовала данные о своих потерях в сентябре прошлого года — тогда было объявлено о 5937 погибших.

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные о противоречиях между ФСБ и Минобороны по вопросу потерь. "Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России", — сказал Песков журналистам.

США следят за генсеком ООН

Из материалов также стало известно, что Вашингтон пристально следит за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Некоторые из просочившихся документов описывают частную переписку между ним и его заместителем.

В последней порции опубликованных документов говорится об отношении генсека ООН к войне в Украине и о его высказываниях по поводу некоторых лидеров африканских стран.

Один из файлов посвящен соглашению по экспорту зерна через Черное море, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции из за опасений, что в отсутствие зернового экспорта из Украины ряду стран грозит продовольственный кризис.

Гутерриш стремился добиться соглашения во что бы то ни стало и был готов идти навстречу интересам России. "Он отметил, какие усилия предпринимает по улучшению экспортных возможностей России, — говорится в документе, — даже в том случае, когда в сделках участвую юридические и физические лица России, находящиеся под санкциями".

В документе также содержится оценка действий генсека ООН, которые, согласно тексту, подорвали масштабные усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

При этом, некоторые должностные лица ООН были возмущены содержащимися в обнародованных документах выводами, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что не собирается комментировать просочившуюся информацию, но отметил, что ООН движима необходимостью смягчить удар, который война в Украине нанесла беднейшим слоям населения мира. "А это означает что надо предпринимать любые действия для того, чтобы снизить цены на продукты питания и обеспечить поставку удобрений в те страны, которые в них больше всего нуждаются", — отметил он.

Россия неоднократно жаловалась на то, что международные санкции негативно сказываются на ее собственном зерновом экспорте и экспорте удобрений, и как минимум дважды угрожала приостановить сотрудничество по зерновой сделке, если ее требования не будут удовлетворены. Экспорт российского зерна и удобрений не подпадает под международные санкции, но Москва заявляет, что испытывает сложности с обеспечением доставки и страхования грузов.

В другом документе от середины февраля описывается откровенный разговор генсека ООН с его заместителем — Аминой Мохаммед. В нем Гутерреш выражает беспокойство по поводу призыва президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам ЕС производить больше оружия и боеприпасов.