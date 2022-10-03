Утечка газа из газопроводов "Северный поток" не прекратилась

Утечки газа из газопровода Nord Stream в Балтийское море продолжаются, хотя на выходных сообщалось, что утечки прекратились. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщила Береговая охрана Швеции.

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Кроме того, один из небольших разливов, который встревожил экспертов по транзиту топлива и активистов-экологов, стал еще больше, увеличившись с 15 до 30 метров в диаметре.

Неделю назад в системе газопровода Nord Stream ("Северный поток") в районе датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две утечки на датской стороне.

Западные эксперты считают, что газопроводы, скорее всего, были взорваны, и некоторые обвиняют в этом Россию, которая, разумеется, это отрицает.

Датские власти сообщили в воскресенье со ссылкой на оператора "Северного потока-1", Nord Stream AG, что утечки из газопровода, похоже, прекратились.

Шведская береговая охрана подтвердила, что более крупный из двух разливов на шведской стороне, похоже, уже закончился.

Информации об утечках с датской стороны пока нет.