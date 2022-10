Утечка газа из системы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море прекратилась

Утечка газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море завершилась, сообщает со ссылкой на Датское энергетическое агентство портал "Новая газета. Европа".

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.