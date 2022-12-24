Утром российские войска снова обстреляли Херсон: восемь человек погибли, несколько десятков ранены
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Утром в субботу, 24 декабря, российские войска обстреляли Херсон. В результате обстрела ранены 35 человек, сообщается о восьми погибших. Об этом заявили в Офисе президента Украины.

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Судя по видео, распространяющихся в местных пабликах, удар пришелся, в том числе, по центральному рынку.

В результате утреннего обстрела Херсона ранения получили 35 человек, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Восемь человек погибли в результате обстрела, сообщила областная прокуратура.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Утренний обстрел Херсона прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что война ведется не по правилам, а российские войска продолжают обстреливать гражданское население города.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото, как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия", — написал Зеленский.

Российские войска регулярно обстреливают Херсон с того момента, как они оставили город в результате боев с Вооруженными силами Украины.

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