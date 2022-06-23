Утверждены планы ЕС перед зимой пополнить газохранилища

В четверг Европарламент, реагируя на военную агрессию России против Украины, утвердил регулу, цель которой — еще до наступления зимы возобновить Европейские стратегические резервы газа, чтобы гарантировать безопасность энергопоставок.

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В новой регуле, уже согласованной с министрами Европейского союза, содержится требование: хранилища газа должно быть заполнены не менее чем на 80% к 1 ноября 2022 года, государства-члены и операторы должны стремиться к достижению 85% заполнения хранилищ. В ближайшие годы заполненность хранилищ должна будет составлять 90% — это защитит европейцев от возможных перебоев с поставками. В регуле подчеркивается необходимость для стран ЕС диверсифицировать свои поставки газа и продвигать меры по повышению энергоэффективности.

Согласно регуле, газохранилища станут критической инфраструктурой. Все операторы хранилищ должны будут пройти новую обязательную сертификацию, чтобы избежать риска внешнего вмешательства. Операторы, не предоставившие эту сертификацию, должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС.

К августу 2022 года Европейская комиссия выпустит руководство о том, как страны ЕС могут совместно покупать газ. Совместные закупки будут возможны на добровольной основе между двумя или более государствами-членами.

Предложение о регуле было принято Европейским союзом 23 марта в ответ на войну России против Украины. 5 апреля Европарламент проголосовал за запуск ускоренной процедуры, а через два дня выразил поддержку этому предложению. На саммите в Версале лидеры ЕС призвали к действиям по решению проблемы энергетической независимости.

По словам пресс-секретаря Европарламента в Латвии Янис Крастиньша, в четверг регула ЕП была одобрена 490 голосами против 47 при 55 воздержавшихся. Чтобы регула вступила в силу и была опубликована в Официальном журнале Европейского Союза, требуется официальное одобрение Совета ЕС.