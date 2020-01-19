Уволен очередной советник Трампа по России

Ушел со своей должности главный советник Дональда Трампа по России, старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, Пик в пятницу "в сопровождении" покинул территорию Белого дома. Позднее было объявлено о его уходе в "административный отпуск" в связи с расследованием в области безопасности.

Пик - уже третий сотрудник на этой должности, который был уволен в течение одного года. Свои обязанности он выполнял с ноября и должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Двое предшественников Пика - Фиона Хилл и Тим Моррисон - дали показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Тим Моррисон, в частности, подтвердил, что частичная приостановка выплаты помощи Украине была связана с требованием к украинским властям объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma.

Рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется в Сенате во вторник, 21 января. Для объявления импичмента Трампу необходимо, чтобы это решение поддержали две трети сенаторов. Эксперты считают это маловероятным, поскольку в Сенате большинство принадлежит республиканцам.

За всю историю США это третий случай процедуры импичмента президента.