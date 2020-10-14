Уволился замглавврача омской больницы, лечившей Навального

Анатолий Калиниченко заявил, что его уход из больницы не связан с политикой. Незадолго до этого он написал, что в социальных сетях в его адрес поступили "десятки угроз".

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Заместитель главного врача омской больницы, где лечили Алексея Навального, Анатолий Калиниченко решил уволиться по "личным мотивам". Информацию об этом во вторник, 13 октября, подтвердили в пресс-службе Минздрава Омской области.

По словам самого врача, он уже давно готовился к увольнению, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и Навальным "пришлось задержаться". "Переход на новое место работы никак не связан с политикой - просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", - цитирует Калиниченко портал ngs55.ru, первый сообщивший о решении медика.

Навальный попал в токсикологическое отделение больницы скорой помощи № 1 в Омске 20 августа 2020 года после того, как он потерял сознание во время рейса Томск - Москва. В омской больнице он пробыл до вечера 21 августа, в течение этого времени с журналистами по поводу его состояния общался в основном Калиниченко.

Он сообщил, в частности, что медики не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ и что состояние политика не позволяет перевозить его на лечение в Германию. После транспортировки Навального в Берлин Калиниченко заявил, что в социальных сетях в его адрес поступили "десятки угроз". Врач неоднократно заявлял, что давления на медиков никто не оказывал и никакой диагноз Навального ни с кем не согласовывался.