Увольнения военкомов помогут побороть коррупцию в Украине?

Результатом проверки Территориальных центров комплектования стало увольнение в Украине всех областных военкомов. Президент Зеленский хочет, чтобы на их место пришли ветераны с боевым опытом.

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"Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования", — заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где было принято соответствующее решение.

Зеленский о военкомах: "Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой"

Этому заседанию предшествовала проверка Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП, далее -ТЦК), заменивших в Украине советскую систему военных комиссариатов. По данным Государственного бюро расследований, в отношении должностных лиц ТЦК открыто 112 уголовных производств, выдвинуто 33 подозрения, в суд передано 15 обвинительных актов. "Областные военкомы, городские, районные. Работники ВЛК (военно-врачебных комиссий. — Ред.) Другие должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой — разве что только в этом разница. Цинизм всюду одинаковый", — сообщил Владимир Зеленский 11 августа в Telegram, рассказывая об итогах заседания СНБО.

До этого в Украине произошел ряд скандалов, связанных с руководством или представителями ТЦК. Речь идет, в частности, об одесском экс-военкоме Евгении Борисове, подозреваемом в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и нарушении порядка несения военной службы. Журналисты выяснили, что близкие родственники Борисова во время российской агрессии против Украины приобрели элитную недвижимость в Испании и дорогие автомобили. После обнародования журналистского расследования Евгения Борисова уволили, арестовали и выдвинули ему подозрение. После этого начались массовые проверки работы ТЦК, в ходе которых выяснилось, например, что на Закарпатье военком, по данным следователей, заставлял солдат строить себе имение, а в Ровенской — избивал и издевался над подчиненным.

По каким критериям уволили всех областных военкомов

Между тем парламентская оппозиция призвала президента обнародовать критерии, по которым уволили всех военкомов, а не только тех, кого заметили в неблагочестии или злоупотреблениях. "Хотелось бы услышать критерии, по которым увольняют всех военкомов. Если они все взяточники и причастны к противоправным действиям, то это выводит их из-под уголовных дел. И их надо не увольнять, а сажать", — написала в Telegram сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко.

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Президент пообещал, что сажать будут, но не всех. "Армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновников, перепутавших погоны и выгоду, точно под суд", — заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что уволенные военнослужащие и другие должностные лица, имеющие погоны, относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, должны идти на фронт, если хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство.

Увольнение военкомов — удовлетворение запроса общества

Тотальная замена военкомов была запросом общества и Владимир Зеленский его успешно удовлетворил, считает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, президент делает ставку на людей с боевым опытом, которые должны стать "моральными предохранителями против коррупции в системе". При этом эксперт добавляет, что это не реформа и что власти не предложили полноценных "предохранителей против коррупции". "Ставка на людей, пришедших с войны, показательна. Это в стиле ручного управления. Но, как и для уволенных, для новых людей искушения в системе велики. О проблеме коррупции в военкоматах было известно еще с советских времен, но сейчас это стало слишком хлебное место, потому что многие люди стремятся откупиться, чтобы не идти на войну. Устоят ли перед соблазнами новые набранные в ТЦК кадры, покажет время", — прокомментировал для DW Владимир Фесенко.

Смена людей в системе требовалась, но не всех одновременно, поскольку система комплектования "зависнет" по меньшей мере на три месяца, пока новые люди будут осваиваться на новых должностях, считает глава антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский. "Заменить всех старых на новых — это плюс в краткосрочной перспективе, ведь президент удовлетворяет общественный запрос на справедливость. Однако когда система теряет одновременно такое количество руководителей, это плохо влияет на ее работу и скорость принятия решений. Пока новые руководители ТЦК будут входить в курс дел, комплектование притормозится. А ТЦК и так едва справляются со своим функциям по набору кадров в армию", — говорит Каневский.

Он указывает на то, что просто заменить людей недостаточно, поскольку они попадут в ту же коррупционную среду. По его мнению, сейчас следует начать с создания внутреннего аудита и антикоррупционных предохранителей, чтобы система ТЦК работала прозрачно при любых кадровых перестановках. "Не заложены антикоррупционные предохранители на законодательном уровне, которые сделали бы невозможными или минимизировали коррупцию новых военкомов", — критикует Глеб Каневский.

Любовь Галан, соучредитель правозащитного центра "Принцип", занимающегося правовой помощью военным, считает, что без прозрачности в работе ТЦК невозможно преодолеть коррупцию даже с новыми руководителями. Она указывает на то, что в этой системе должен быть введен эффективный электронный документооборот. Реестр данных мобилизованных должен быть синхронизирован с другими электронными реестрами, что снизит уровень коррупции в системе ТЦК. "Мы как гражданское общество хотели бы кроме кадровых изменений иметь движение к системным изменениям. Потому что могут прийти хорошие кадры, а, может, и нет. А иногда даже хорошие люди на отдельных должностях меняют свою этику", — подчеркивает правозащитница.

Пересечение границы как источник коррупции

По мнению главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, для борьбы с коррупцией в военкоматах новых назначений недостаточно. "Если мы не будем менять систему, правила и просто назначать других людей, даже после фронта, даже прошедших бои, они будут интегрироваться в существующую систему. Мы все равно на выходе получим коррупцию", — заявил глава НАПК в эфире Национального телемарафона.

По его словам, НАПК, осуществляющее мониторинг работы руководителей и заместителей руководителей ТЦК, подготовило план мер по устранению причин коррупции, в частности, при пересечении границы. "Как связаны центры комплектования и пересечение границы? Центры комплектования выдают справки о непригодности к военной службе, а это как раз основной источник злоупотреблений. Эти справки дают право потом покинуть страну", — сказал Новиков. По его словам, план предусматривает изменение правил пересечения границы, а также норм выдачи документов для этого. Кроме того, базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность всего процесса, добавил Новиков.