Уже более ста миллионов заражений коронавирусом в Европе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С начала пандемии Covid-19 число случаев заражения коронавирусом на территории Европы, вплоть до Кавказа, превысило сто миллионов. В 52 странах и регионах от Атлантического побережья до Азербайджана и России к вечеру субботы, 1 января, было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения коронавирусом, сообщает агентство AFP, основываясь на информации органов власти.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это более трети от 288 279 803 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных во всем мире за период с момента начала пандемии в конце 2019 года. Только за последние семь дней в европейских регионах выявлено более 4,9 млн случаев заражения — на 59% больше, чем за предыдущую неделю. В течение недели превышение прежних максимумов заражения Covid-19 зафиксировано в 17 из 52 европейских стран и регионов.

Самые высокие показатели заболеваемости — в Дании

Франция, например, на прошлой неделе сообщила о более чем 1 млн новых случаев заболевания, что составляет почти десять процентов от всех выявленных случаев заражения Covid-19 за период с начала пандемии. В общемировом масштабе страны с самыми высокими показателями инфицирования на 100 000 жителей находятся в Европе. На первом месте — Дания, где показатель заболеваемости за семь дней составил 2045 заболевших на 100 000 жителей. За ней следуют Кипр с 1969 новыми случаями инфицирования на 100 000 жителей и Ирландия (1964 случая).

Для Германии, согласно опубликованному в субботу, 1 января, отчету Института имени Роберта Коха, число заболевших коронавирусом на 100 000 жителей составил за последнюю неделю 220,3 человека. При этом отмечается, что из-за праздников тестирование проходило меньше людей, а также не все медицинские учреждения обнародовали данные о количестве заражений. Поэтому фактические цифры могут быть выше. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) накануне тоже заявил, что реальная статистика заражений, вероятно, в два-три раза выше.

Сравнительно высокий уровень вакцинации и снижение смертности

Количество смертей от последствий коронавируса в Европе, напротив, снижается. На прошлой неделе в день умирало в среднем 3413 инфицированных Covid-19 в сутки, что на семь процентов меньше, чем на предыдущей неделе. Больше всего летальных исходов от коронавирусной инфекции — в среднем, 5735 смертей в сутки — зарегистрировано в январе 2021 года.

Уровень вакцинации против коронавируса в Европе несколько выше среднемирового. По данным научного онлайн-издания Our World in Data, 65 процентов европейцев сделали хотя бы одну прививку, а 61 процент полностью вакцинированы. В общемировом масштабе эти показатели составляют 58 и 49 процентов соответственно.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei