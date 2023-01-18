В 118 лет умерла старейшая жительница планеты
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118-летняя француженка Люсиль Рандон, более известная как сестра Андрэ, умерла во сне во вторник, 17 января. Она была старейшей жительницей планеты. "Это очень грустно, но она хотела воссоединиться со своим любимым братом. Для нее это освобождение", — цитирует агентство AFP представителя дома престарелых, где в последние годы жила Рандон.

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Родившаяся 11 февраля 1904 года на юге Франции Люсиль Рандон пережила две мировые войны, пандемии "испанки" и Covid-19. Она даже заразилась коронавирусом в 2021 году, но легко перенесла болезнь, закрепив за собой еще и рекорд старейшего человека, переболевшего ковидом.

В последние годы сестра Андрэ ослепла и передвигалась в инвалидной коляске. Но до тех пор, как ей исполнилось 108 лет, она продолжала работать в монастыре. После смерти Рандон старейшим живущим человеком на Земле стала Мария Браньяс Морера. Испанская долгожительница родилась 4 марта 1907 года, сейчас ей 115 лет.

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