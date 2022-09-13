В 2019 году Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан, а сегодня согласился вернуть прежнее название

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию столицы страны обратно в Астану, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

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"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан", — написал Желдибай в Facebook.

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь Токаева, "президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы". Отмечается, что действующий глава государства, выступает против переименования других объектов, названных в честь первого президента страны.

Историческое название столицы Казахстана — Акмолинск. В 1961 году город переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу, в 1998 году — в Астану (это название переводится с казахского как "столица").

В марте 2019 года в своей инаугурационной речи новый президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев предложил переименовать город, назвав его в честь своего предшественника, который после ухода с поста главы государства сохранял существенное влияние. На фоне прошедших в январе 2022 года беспорядков Назарбаева сместили с должности главы Совета безопасности, а его родственники лишились должностей в государственных и коммерческих структурах.