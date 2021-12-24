В 2021 году почти 40 тысяч мигрантов пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси

С начала года около 39,5 тыс. мигрантов пробовали незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси. Об этом в пятницу, 24 декабря, написала в Twitter Пограничная стража (Погранслужба) Польши.

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"Вчера, 23.12, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тыс., с начала года — 39,5 тыс.", — указали в ведомстве.

Wczoraj tj.23.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 26 osób.

W tym miesiącu taki prób było 1,5 tys., od początku tego roku 39,5 tys.#NaStraży #granicapolskobiałoruska pic.twitter.com/FLiacHsm0h — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 24, 2021

Попытки силового пересечения польско-белорусской границы фиксировались также 17-19 декабря. Кроме того, сотрудники пограничного поста в польской Черемше задержали гражданина Польши, который перевозил на машине 9 нелегальных мигрантов (восемь граждан Сирии и одного — Турции). Мужчине инкриминировали помощь в организации незаконного пересечения границы.

Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Напряженная обстановка на границе Беларуси с Польшей сохраняется уже многие недели. Запад обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном завозе в страну тысяч мигрантов из горячих точек на Ближнем Востоке для их дальнейшей переправки в страны Евросоюза. В Польше и Литве из-за спровоцированного Лукашенко миграционного кризиса возводятся заграждения из колючей проволоки.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

"Будете сами их ловить"

Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием известного оппозиционера Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить", — сказал тогда Лукашенко.