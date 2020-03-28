В аэропорт Каунаса прибыла партия медицинских защитных средств из Китая
Foto: Facebook

"Грузовой самолет приземлился в Каунасе в 11.32, - сказала BNS пресс-секретарь Lietuvos oro uostų Лина Бейшине.

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Премьер-министр Саулюс Сквернелис на странице в "Фейсбук" заявил, что самолет вылетел из аэропорта Франкфурт-Хан в Германии около 10 часов утра. Самолет перевозит около 3 миллионов пар защитных перчаток, 200 тыс респираторов FFP2 и около 33 тысяч защитных очков.

По данным Министерства здравоохранения, средства будут немедленно доставлены в пять крупных больниц - клинику Сантарос, клиническую больницу Каунаса, больницу Клайпедского университета, республиканскую больницу Паневежиса и республиканскую больницу Шяуляй, центры неотложной медицинской помощи и будут распределены по мобильным пунктам.

Заместитель министра здравоохранения Альгирдас Шешельгис заявил в пятницу, что еще несколько самолетов с оставшейся частью груза ожидаются позже. "Самолеты будут приземляться каждый день", - сказал А. Шешельгис.

Правительство выделило 24 миллиона евро на покупку этих средств.

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