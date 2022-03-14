В аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности

Забастовка сотрудников служб обеспечения безопасности пассажиров ряда аэропортов Германии, к которой призвал профсоюз Ver.di, проходит в понедельник, 14 марта. В связи с этим по всей стране ожидаются отмены и опоздания рейсов.

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Как сообщили представители профсоюза агентству dpa, в аэропорту Кельна/Бонна бастующие полностью прекратили работу вскоре после наступления полуночи. Начиная с раннего утра 14 марта к стачке должны присоединиться сотрудники служб досмотра пассажиров в аэропортах Дюссельдорфа, Берлина, Бремена, Ганновера и Лейпцига.

Забастовка стала результатом тарифного конфликта между Ver.di и Федеральным объединением предприятий, обеспечивающих безопасность авиаперевозок (BDLS). Профсоюз Ver.di представляет в этом споре интересы около 25 тысяч специалистов в этой сфере. К сегодняшнему дню три раунда переговоров закончились безрезультатно.

Требование: повысить зарплату на один евро в час

Профсоюз требует повышения заработной платы как минимум на один евро в час для работников отрасли в течение двенадцати месяцев. Ожидается, что обе стороны проведут очередную встречу в Берлине 16 и 17 марта.