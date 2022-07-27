В аэропортах Мюнхена и Франкфурта скопились толпы пассажиров из-за забастовки

В аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне скопились толпы людей, которые не могут вылететь рейсами компании Lufthansa, так как ее сотрудники объявили с утра среды, 27 июля, однодневную забастовку. Наземный персонал компании, в обязанности которого входит обслуживание пассажиров, багажа и грузов, техобслуживание самолетов и их буксировка, недоволен тем, что представители Lufthansa не согласились с требованиями о повышении зарплаты.

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По данным агентства DPA, больше всего забастовка отразилась на находящихся в Германии иностранных туристах - ранее Lufthansa попросила своих клиентов выйти на связь для организации новых рейсов, но это не предотвратило скоплений людей. Оператор аэропорта во Франкфурте-на-Майне указывает, что в среду было отменено как минимум 725 из 1160 запланированных рейсов перевозчика, в том числе и стыковочных, однако персонал компании отказывается или не может обслуживать оказавшихся в затруднительном положении пассажиров. Кроме рейсов Lufthansa также отменены некоторые рейсы компаний Swiss, Austian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, United, Air Canada и LOT.

Ситуацию осложняет и то, что забастовка происходит в пик туристического сезона - пассажирам трудно найти билеты на ближайшие дни, даже если речь идет о других перевозчиках. Lufthansa обещала оплатить проживание пострадавшим от забастовки пассажирам, однако на данный момент, согласно официальному заявлению компании, их уже может насчитываться до 134 тысяч.

Компания и профсоюз винят друг друга

Причиной для забастовки, организованной профсоюзом Verdi, стало отсутствие прогресса в переговорах с перевозчиком по поводу увеличения заработной платы для 20 тысяч сотрудников наземных служб.

Профсоюз требовал увеличить им зарплату на 9,5 процента в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро. Lufthansa в ответ предложила фиксированные суммы выплат и надбавку, зависящую от развития бизнеса, на период в 18 месяцев. Компания уверяла, что это приведет к увеличению выплат от 9 до почти 11 процентов в течение 12 месяцев для работников с базовой месячной зарплатой в 3000 евро без учета налогов, но профсоюз не согласился с таким решением, и переговоры были приостановлены в середине июля.

Представитель Lufthansa Мартин Лойтке (Martin Leutke) назвал предупредительную забастовку "ненужной, чрезмерной и слишком обширной" и заявил, что профсоюз "решил уладить конфликт за счет пассажиров". Руководитель забастовки Марвин Рещински (Marvin Reschinsky) же считает, что перевозчик намеренно тянул с переговорами даже после того, как профсоюз предупредил компанию о забастовке. Следующий раунд переговоров между Lufthansa и Verdi запланирован на начало августа.

Забастовка при этом происходит на фоне проблемы с острой нехваткой персонала в немецких аэропортах, которая возникла из-за последствий сокращений наземного персонала, к которым авиакомпании прибегали во время пандемии. С дефицитом не помогло справиться даже решение о найметурецких гастарбайтеров для работы в аэропортах страны. С подобной проблемой столкнулись летом и другие страны Европы, к примеру, в июле забастовки с требованием улучшить условия труда проходили в аэропортах Италии.