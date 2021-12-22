В аэропорту Франкфурта-на-Майне бастуют сотрудники, в расписаниях перебои
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Администрация аэропорта предупредила о перебоях в расписании и отмене полетов. Бастуют сотрудники компании Wisag, на долю которых приходится 15 процентов объема техобслуживания аэропорта.

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне — крупнейшем в Германии — утром в среду, 22 декабря, началась предупредительная забастовка, которая приведет к сбоям в расписании и отмене полетов. Бастуют сотрудники компании техобслуживания Wisag, на долю которой приходится 15 процентов объема техобслуживания франкфуртского аэропорта.

Профсоюз Ver.di, призвавший к стачке около 600 сотрудников Wisag, сообщил о высокой активности забастовщиков. Первая предупредительная забастовка работников Wisag в конце октября привела к отмене нескольких десятков авиарейсов. Из-за нынешней ситуации с коронавирусом массовый протестный митинг не запланирован.

Новая предупредительная забастовка проводится на фоне продолжающегося тарифного конфликта. Профсоюз требует сокращения рабочей недели до 37,5 часов при сохранении зарплаты и повышения зарплаты с будущего года не менее чем на 90 евро в месяц.

Wisag отвергает эти требования и со своей стороны предлагает повышение зарплаты в ближайшие три года в общей сложности на 18 процентов.

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