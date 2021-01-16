В аэропорту Франкфурта-на-Майне эвакуировали терминал
Foto: AP/Scanpix/LETA

Полиция задержала в аэропорту Франкфурта-на-Майне мужчину, оставившего чемодан у паспортного контроля и скрывшегося с криком "Аллах акбар!"

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне вечером в субботу, 16 января, в ходе полицейской операции эвакуировали один из терминалов. Как сообщает агентство AFP, неизвестный мужчина оставил перед кабинкой паспортного контроля в терминале 1 чемодан, прокричал "Аллах акбар!" ("Аллах велик!". — Ред.) и скрылся.

Вскоре после этого он, а также еще один подозреваемый были задержаны полицией. По предварительным данным, мужчина оказался бездомным.

На время проведения полицейской операции проход к терминалу, а также близлежащим остановкам пригородных поездов и поездов дальнего следования был перекрыт. Около 20 00 по местному времени пресс-служба полиции уведомила об окончании операции и об открытии доступа ко всем частям терминала. Оставленный мужчиной у паспортного контроля чемодан никакой опасности не представлял, говорится далее в сообщении.

Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшим в Германии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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