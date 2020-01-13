В аэропорту Хельсинки летчик Finnair выпал из самолета
Foto: Reuters/Scanpix

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320 и получил травмы. Это произошло в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

"Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства Янне Котиранта добавил, что борт принадлежит Finnair, не уточнив характер травм, полученных членом экипажа.

На момент ЧП на борту не было пассажиров, там находился только персонал.

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